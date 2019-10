1:3 gegen die TSG Hoffenheim : Bayers Fußballerinnen verlieren das vierte Spiel in Folge

Leverkusen Leverkusen hat Chancen, doch Hoffenheim macht die Tore – die 1:3-Niederlage im Heimspiel wirft das Team von Trainer Achim Feifel weiter zurück.

Über fehlendes Fortune konnten sich Bayers Fußballerinnen nicht beklagen. Die 1:3 (0:2)-Niederlage gegen die TSG Hoffenheim war verdient, denn rund 40 Minuten lang war das Team von Trainer Achim Feifel hoffnungslos überfordert mit dem Kombinationsspiel des Tabellenzweiten – und hatte Glück, dass die Gäste viele Gelegenheiten ausließen. Doch die drei Gegentreffer kassierten Bayers Frauen in ihren stärksten Phasen. Zumindest in diesen Szenen war das Spielglück nicht auf ihrer Seite.

Das vermeintliche 1:0 durch Milena Nikolic pfiff die Schiedsrichterin zurück und entschied nach ausgiebiger Diskussion mit der Asisstentin auf Abseits. Während die Leverkusenerinnen noch damit haderten, traf im direkten Gegenzug Nicole Billa für die TSG (12.). Auch dem zweiten Streich der Österreicherin (19.) ging eine Chance von Nikolic voraus. Sie stürmte alleine auf das Tor zu und scheiterte an der überragenden TSG-Torfrau Martina Tufekovic. Den Angriff zum 0:3 durch Maximiliane Rau (63.) leitete ein geblockter Weitschuss-Versuch von Dora Zeller ein – just als Bayer wieder zurück in die Partie gefunden hatte.

Mut machen sollte Feifel, dass sein Team einmal mehr Moral bewies und nie aufgab – und dass die Leverkusenerinnen bisher in jedem Spiel ein Tor erzielten. Allerdings braucht Bayer nach vier Niederlagen in Serie dringend ein Erfolgserlebnis. Die nächste Gelegenheit dazu bietet sich bereits am Freitag beim Auswärtsspiel in Potsdam.