Fußball-Kreisliga : Hitdorfs Foulelfmeter bringt die Entscheidung im Derby

Rhein-Wupper Lange sah es nach einer Punkteteilung zwischen dem SC Hitdorf und der Reserve des SV Schlebusch aus. Erst ein spätes Tor durch Bastian Prensena vom Elfmeterpunkt bescherte dem SCH den glücklichen Heimsieg im Stadtteilduell.

Fußball, Kreisliga A Solingen: Genclerbirligi Opladen – 1. FC Monheim II 1:2 (0:2). Im Spitzenspiel mussten sich die ersatzgeschwächten Opladener dem Favoriten aus Monheim knapp geschlagen geben. „Wir haben die erste Halbzeit total verschlafen. Nach dem Seitenwechsel hat sich die Mannschaft enorm gesteigert. Leider hat es jedoch nicht mehr gereicht, um den Ausgleich zu erzielen“, sagte Spielertrainer Mehmet Sezer, der nach etwas mehr als einer Stunde den 1:2-Anschlusstreffer erzielte. Die Gegentore fielen in der 24. und 34. Minute.

BV Bergisch Neukirchen – Post SV Solingen 6:4 (3:1). Die Neukirchener haben in die Erfolgsspur zurückgefunden und sich in einer abwechslungsreichen Partie gegen den Abstiegskandidaten aus Solingen durchgesetzt. „Der Sieg ist grundsätzlich verdient. Allerdings spiegelt der Auftritt auch unsere momentan fehlende Konstanz wider“, betonte Trainer Michael Czok. Daniel Mücke (6./40.) sowie Michael Mollek (19./67.) trafen jeweils doppelt, dazu trugen sich noch Simon Wirtz (63.) und Tim Reckzügel (83.) in die Torschützenliste ein.