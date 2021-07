Abstieg mit 0:16 Punkten : Faustballerinnen verpassen den Klassenerhalt

Rhein-Wupper Das sportliche Wunder ist ausgeblieben. Nach zwei Niederlagen am letzten Spieltag der Bundesliga-Saison steigen die Faustballerinnen des TSV Bayer ab.

Nur ein sportliches Wunder hätte den Faustballerinnen des TSV Bayer 04 den Abstieg aus der Bundesliga Nord erspart. Zwei Siege waren am letzten Spieltag im Kreis Oldenburg gegen den Gastgeber TV Brettorf und den Wardenburger TV Pflicht – zudem hätte es auch Schützenhilfe der Konkurrenz benötigt. Doch bereits nach dem ersten Duell waren sämtliche Rechenspiele obsolet. Die Leverkusenerinnen unterlagen Brettorf mit 1:3-Sätzen. Die ersten beiden Durchgänge gingen mit jeweils 5:11 verloren. Immerhin stellte das Team im dritten Satz sein Potenzial unter Beweis und entschied ihn mit 11:7 für sich. Der vierte Durchgang ging jedoch wieder mit 5:11 verloren.

Im zweiten Duell war der TSV gegen den Wardenburger TV trotz kämpferisch guter Vorstellung chancenlos – 0:3 (10:12/0:11/7:11). Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Faustballerinnen in dieser Saison mit der Bundesliga insgesamt überfordert waren. 0:16 Punkte sprechen eine deutliche Sprache. „Das ist schade. Die Mädels haben nochmal über weite Strecken Kampfgeist und Einsatz gezeigt, aber leider hat es einfach nicht für den Klassenerhalt gereicht“, sagte Trainer Lukas Braun, der urlaubsbedingt das Trainerduo Kerstin und Jörg Müller vertrat.

Für die Faustballer des Leichlinger TV geht es am Samstag (ab 15 Uhr) beim Schlusslicht Ahlhorner SV um den Klassenerhalt. Zunächst startet der LTV gegen den punktgleichen VfL Kellinghusen, dann geht es gegen den Gastgeber und abschließend steht das Duell mit dem punktgleichen Team TK Hannover an. „Wir brauchen zwei Siege, um in der Klasse zu bleiben. Wir fahren aber dorthin, um alle Spiele zu gewinnen“, betont Angreifer Christian Weber.