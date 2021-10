Fußball, Frauen-Bundesliga : Bayers Frauen siegen souverän bei Werder Bremen

Verena Wieder erzielte ein Tor beim 3:0 in Bremen. Foto: imago images/Oryk HAIST/via www.imago-images.de

Leverkusen Die Mannschaft von Trainer Achim Feifel hat sich am 4. Bundesliga-Spieltag mit 3:0 (1:0) souverän beim SV Werder Bremen durchgesetzt. Für die Tore sorgten Irina Pando (2) und Verena Wieder.

Diesmal gaben sich Bayers Fußballerinnen keine Blöße bei ihrer Dienstreise an die Weser . 3:0 (1:0) siegte das Team von Trainer Achim Feifel beim Kellerkind SV Werder Bremen und schob sich damit auf Rang vier der Bundesliga-Tabelle. Der Erfolg fiel angesichts der klaren Kräfteverhältnisse und ungleichen Chancenverteilung vielleicht sogar noch etwas zu knapp aus. „Wir haben absolut verdient verloren“, gestand Werder-Coach Thomas Horsch ein.

Wie von Trainer Achim Feifel erhofft, übernahmen die Leverkusenerinnen gleich die Kontrolle und störten die Hansestädterinnen mit ihrem aggressiven Anlaufen und Robustheit im Zweikampf im Spielaufbau. Daraus resultierten gerade in der Anfangsphase mehrere Ballgewinne nah am gegnerischen Tor. Doch Milena Nikolic machte zu wenig aus ihren freien Einschussmöglichkeiten (7./17.) und scheiterte ebenso an der Bremer Torfrau Borbe, wie Melissa Friedrich nach einer Ecke (8.).