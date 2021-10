Handball, 3. Liga : Leichlinger TV übt sich in Understatement

Leichlingen Die Drittliga-Handballer aus Leichlingen empfangen die ESG Gensungen/Felsberg. Co-Trainer Achim Symannek stapelt vor dem Duell mit dem noch sieglosen Gast tief.

Achim Symannek will sich nicht blenden lassen. Klar, der kommende Gegner der Drittliga-Handballer des Leichlinger TV habe bisher kein Spiel gewonnen, aber: „Schaut man sich die einzelnen Ergebnisse und Gegner an, wird deutlich, dass es eine ganz schwierige Aufgabe für uns wird“, mahnt der Co-Trainer vor dem Duell mit der ESG Gensungen/Felsberg, einem eher unbekannten Team, das am Sonntag gegen den LTV zur ungewohnten Anwurfzeit um 15 Uhr in der Halle auf dem Schulberg antritt.