Fußball, Bezirksliga : Bezirksligist FC Leverkusen will seine Position weiter stärken

Leverkusen Die Mannschaft von Chrisovalantis Tsaprantzis geht als Favorit in die Partie gegen Heiligenhaus und will ihre jüngste Siegesserie fortsetzen. Der Trainer warnt davor, den Gegner zu unterschätzen.

Fußball-Bezirksliga: FC Leverkusen – Heiligenhauser SV. Gegen den Abstiegskandidaten aus Overath gehen die Leverkusener am Sonntag (15.15 Uhr) als klarer Favorit in die Partie. Der HSV holte aus den ersten acht Spielen bislang erst einen Sieg und sammelte zwei Unentschieden, fünf Mal ging das Team als Verlierer vom Platz. Die von Chrisovalantis Tsaprantzis trainierte Mannschaft hat sich hingegen dank der jüngsten Erfolge auf den zweiten Platz vorgearbeitet und rangiert nur noch einen Punkt hinter Spitzenreiter Flittard.

„Wir werden den Gegner auf keinen Fall unterschätzen und wollen da anknüpfen, wo wir zuletzt aufgehört haben“, betont der Coach. Er hofft auf den dritten Sieg in Serie. Ziel des FCL wird aber auch sein, sich für die kommenden Aufgaben in Stellung zu bringen. Am nächsten Wochenende geht es zum Tabellensiebten BW Köln, dann folgt das Derby und Spitzenspiel gegen die Spielvereinigung Flittard auf dem heimischen Birkenberg. „Wir wollen aber noch gar nicht so weit nach vorne schauen. Für uns zählt das Hier und Jetzt. Wir tun gut daran, die ganze Konzentration auf die anstehende Aufgabe zu richten.“