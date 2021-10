Handball, 3. Liga : Für den TuS 82 Opladen gibt es nur Endspiele

Leverkusen Der Opladener Handball-Drittligist will im Heimspiel gegen den Longericher SC die nächsten Punkte für den Klassenerhalt. Doch das Team aus Köln hat es in sich.

Vor etwa einem Jahr sollte der TuS 82 Opladen sein erstes Drittliga-Spiel nach dem Aufstieg aus der Regionalliga beim Longericher SC absolvieren. Doch nicht Corona machte dem Vorhaben wie damals üblich einen Strich durch die Rechnung, sondern eine ausgefallene Lichtanlage in der Kölner Sportstätte. Nach der wegen der Pandemie annullierten Saison kommt es am Samstag (19.30 Uhr, Bielerthalle) nun endlich zum ersten Derby seit der Saison 2014/15 zwischen den beiden Teams. Der Blick auf die Tabelle suggeriert, dass der TuS 82 Favorit ist.

Einen besseren Start in die Saison hätten sich die Leverkusener Handballer schließlich nicht wünschen können. Nach vier Spieltagen sind sie eines von drei Teams, das mit 8:0-Punkten makellos dasteht. Im Kontrast dazu haben die Kölner erst eine Partie für sich entschieden. „Man muss aber auch das Auftaktprogramm bewerten. Da hatten wir es einfach leichter“, sagt TuS-Trainer Fabrice Voigt. Die 82er gewannen bislang gegen die Mannschaften, die sich auf den letzten vier Plätzen tummeln, Longerich siegte gegen den Fünften Baunatal und unterlag dem Dritten, Vierten und Siebten.

„Uns interessieren die Punkte daher überhaupt nicht“, sagt Voigt. „Wir setzen einfach nur alles daran, auch dieses Spiel zu gewinnen.“ Chancen rechnet sich der Coach freilich aus. „Der gute Saisonauftakt gibt uns Ruhe – und unser Selbstvertrauen ist bestimmt auch nicht geringer geworden.“ Zwar habe zuletzt beim 29:28 in Essen längst nicht alles gestimmt, aber „es war natürlich auch nicht alles schlecht, sonst hätten wir das Ding nicht irgendwie gewonnen.“

Großen Druck haben die Opladener im Derby nicht, doch die Möglichkeit, in der oberen Tabellenhälfte der Zwölfer-Liga zu landen und damit den Klassenerhalt frühzeitig zu sichern, ist real. „Wir betrachten weiterhin jedes Spiel als Endspiel für uns.“ Nominell hält Voigt die Domstädter für besser besetzt. „Sie sind seit Jahren in der Dritten Liga etabliert und holen Spieler, von denen wir nur träumen können.“ So kam der etablierte Zweitliga-Profi Benjamin Richter vom TSV Bayer Dormagen nach Longerich. Der Spielmacher erzielte vorige Saison 156 Treffer im Unterhaus.