Handball, 3. Liga : LTV kommt über Teamgeist zum dritten Sieg

Rückraumspieler David Schreibelmayer (mit Ball) steuerte fünf Treffer zum verdienten Sieg des Leichlinger TV bei. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Burscheid Der Leichlinger TV findet in der Dritten Handball-Liga immer besser zu seiner Form. Am Sonntag feierte das Team von Trainer Lars Hepp den dritten Saisonsieg und bezwang die ESG Gensungen/Felsberg 33:28.

Das Spiel ging in die letzte Minute, da erhoben sich die etwa 100 Fans des Leichlinger TV von den Sitzbänken. Die Drittliga-Handballer aus der Blütenstadt brachten auf dem Feld über die Ziellinie, was sich über die gesamte Partie abzeichnete: den dritten Sieg der Saison. Die Freude beim Anhang, der den Weg zur Sporthalle auf dem Schulberg in Burscheid auf sich genommen hatte, war entsprechend groß. Das deutliche und selten gefährdete 33:28 (12:9) gegen die ESG Gensungen/Felsberg verbuchte der LTV zufrieden als weiteren Schritt auf seiner Mission Klassenerhalt.

„Es läuft rund“, sagte Linksaußen Moritz Barwitzki. „Wir hatten jetzt am Anfang der Saison die Spiele, die wir vermeintlich gewinnen müssen. Da ist der Druck größer. Aber die Chemie unter den Jungs stimmt einfach, alle akklimatisieren sich.“ Das wirkt in der Tat so. Gegen die Nordhessen, die körperlich zwar überlegen schienen, handballerisch dem Team von Trainer Lars Hepp aber zu wenig entgegenzusetzen hatten, machte Leichlingen trotz etwaiger Schwächephasen einen gefestigten Eindruck. Aber der LTV behielt wie in der Vorwoche beim 33:28 beim TuS Volmetal die Nerven. Letztlich waren die beiden Torhüter erneut spielentscheidend. Dennis Stöcker begann zwischen den Pfosten bärenstark, David Ferne stand ihm mit überragenden Paraden in der entscheidenden Phase des Spiels in nichts nach. „Die beiden waren nicht normal“, schwärmte auch Moritz Barwitzki.

Zudem wurde das von ihm angesprochene Teamgefüge gegen Gensungen/Felsberg deutlich, das sich zu bilden scheint. Hepp konnte ohne Murren über die gesamte Partie viele Spielerwechsel vornehmen. So begann etwa Moritz‘ kleinerer Bruder Felix auf der Mitteposition im Rückraum, wo sonst Valdas Novickis spielt, der ihn zeitnah auch wieder ablöste. Im Innenblock wurde der Ausfall von Thomas Bahn von mehreren Spielern aufgefangen. Das Team hält zusammen. So peitschten sich die Spieler nicht nur auf dem Feld nach vorne, auch Abwehrchef Bahn fungierte auf der Tribüne als eine Art zweiter Coach und rief seinen Teamkollegen Ansagen zu.

Diese Eindrücke machen den Leichlingern Mut für die weiteren Aufgaben. Die nächste steht am kommenden Sonntag (17 Uhr) bei der Zweitliga-Reserve von TuSEM Essen an. Anschließend folgen die härteren Brocken – oder wie Moritz Barwitzki sagt: „Die Spaßspiele. Wenn wir uns nächste Woche in Essen belohnen, können wir die vermeintlich schweren Partien entspannt angehen.“