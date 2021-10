Basketball, 2. Bundesliga : Die Giants können auch auswärts gewinnen

Melvin Jostmann (l.) war beim Gastspiel der Leverkusener ProA-Basketballer im Frankenland einer der Sieggaranten. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die Leverkusener Zweitliga-Basketballer treten bei den Nürnberg Falcons im Stile eines Topteams auf und überzeugen beim 89:81-Sieg durch die Bank. Erfolgreichster Werfer ist Melvin Jostmann mit 20 Punkten.

Nicht immer lief es bei den Nürnberg Falcons perfekt für die Bayer Giants. Doch der Leverkusener Basketball-Zweitligist ließ sich zu keinem Zeitpunkt beirren und fand vor allem in verschiedenen Phasen der Partie genau die richtigen Spieler, um Impulse zu setzen. So überzeugten neben Melvin Jostmann, der als erfolgreichster Korbjäger 20 Punkte markierte, fünf weitere Akteure mit wichtigen Aktionen in entscheidenden Momenten. „Das war wirklich ein guter Auftritt von uns“, lobte Trainer Hansi Gnad. „Wir haben den Ball hervorragend bewegt und immer wieder gute Entscheidungen getroffen.“

Wie gegen die Rostock Seawolves erwischte allerdings der Gegner den besseren Start in die Partie. Die Nürnberger legten 8:0 vor, bevor Quentin Goodin die ersten Punkte für Leverkusen per Dreier markierte. Zunächst aber liefen die Gäste noch eine Weile hinterher. Spektakulär traf Jostmann, der nach einer starken Passtäuschung selbst Richtung Korb zog und dabei gleich zwei Gegenspieler stehen ließ. Mit Hilfe von Marko Bacak, der zum Ende des ersten Viertels gute Aktionen hatte, kamen die Giants bis auf einen Punkt heran und übernahmen im zweiten Durchgang dann erstmals die Führung.

Hochklassig war das Duell aber nicht. Beide Mannschaften leisteten sich viele Ballverluste und kämpften beim Versenken der Drei-Punkte-Würfe. Aus der Nahdistanz lief es für die Nürnberger mit 68 Prozent in der ersten Hälfte allerdings umso besser. Trotzdem hatten die Falcons – wenn überhaupt – nur leichte Vorteile. Die Giants präsentierten sich einmal mehr in der Breite stark. Nur Luca Kahl und Lennard Winter kamen in den ersten 20 Minuten nicht zum Korberfolg.

Beim 37:40 zur Pause war freilich noch alles drin für die Gäste, die nach Wiederbeginn zügig durch Goodin ausglichen. In der Folge übernahm JJ Mann offensiv das Kommando. Der US-Amerikaner fand auf jeden Nürnberger Korb die passende Antwort. Spencer Reaves besorgte die neuerliche Führung, die die Giants zwar mit ins Schlussviertel nahmen, aber recht zügig auch wieder verpuffte. Beim 65:65 war das Duell neun Minuten vor Schluss wieder ausgeglichen, ohne dass eines der Teams stärker am Drücker zu sein schien.

Luis Figge, der bis dahin noch nicht massiv gepunktet hatte, riss die Partie in dieser Phase an sich und zog zwei Fouls in Folge gegen Tim Köpple, der damit vom Feld musste. Bereits sieben Minuten vor dem Ende hatten die Nürnberger ihre Teamfoul-Grenze erreicht. Das bedeutete, dass die Leverkusener fortan bei jedem unerlaubten gegnerischen Foul an die Freiwurflinie durften. Nach zwei erfolgreichen Figge-Versuchen führten die Gäste erstmals mit fünf Punkten Differenz (70:65).

So gut die Leverkusener nun agierten: Sie trafen wenig aus dem Feld. Dafür wurden sie immer wieder an die Linie geschickt. „Das haben wir in dieser Phase auch clever gemacht“, sagte Coach Gnad. Neun Zähler lagen die Gäste bereits vorn, ehe sie das letzte Nürnberger Aufbäumen abwehrten. Goodin traf zum 78:73, der starke Jostmann erhöhte per Dreier. Als Dennis Heinzmann einen Pass abfing und zum 84:76 traf, waren die Chancen der Falcons auf ein Minimum geschrumpft. Goodin machte mit einem Dreier den Deckel drauf.