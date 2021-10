Fußball, Bezirksliga : FCL schießt sechs Tore und übernimmt Tabellenführung

Amine Azzizi (am Ball) ist mit dem FCL weiter auf Erfolgskurs. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Der Fußball-Bezirksligist FC Leverkusen schlägt den Heiligenhauser SV souverän mit 6:2 und schiebt sich vorbei an Flittard auf den ersten Rang der Tabelle.

Fußball-Bezirksliga: FC Leverkusen – Heiligenhauser SV 6:2 (3:0). Doppelten Grund zur Freude hatten die Leverkusener Fußballer am Wochenende. Zum einen entledigte sich die von Chrisovalantis Tsaprantzis trainierte Mannschaft souverän der Pflichtaufgabe daheim gegen den Abstiegskandidaten aus Overath. Zum anderen profitierte das Team von der Niederlage des Spitzenreiters Flittard im Gipfeltreffen mit der Frechener Reserve. Nun führt der FCL die Liga an. „Wir haben eine gute Leistung gezeigt und es gab für uns nie Zweifel am Erfolg“, sagte Coach Tsaprantzis nach dem Sprung auf Platz eins. Die beiden Gegentore störten ihn freilich trotzdem. „Die hätten nicht sein müssen und wir hätten die Partie noch deutlicher für uns entscheiden können“, sagte er.