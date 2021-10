Basketball, 2. Frauen-Bundesliga : Braunschweig ist ein Härtetest für BBZ Opladen

Opladen Die Zweitliga-Basketballerinnen aus Opladen reisen zur Braunschweiger Eintracht. Das Ziel des Teams von Trainerin Grit Schneider ist der zweite Sieg im zweiten Saisonspiel.

Basketball, 2. Bundesliga Nord: Eintracht Braunschweig – BBZ Opladen (Frauen). Vor der ersten hohen Hürde in der noch jungen Saison stehen die Opladener Basketballerinnen, die am Sonntag (16 Uhr) in Braunschweig gefordert sind. Beide Teams entschieden den Auftakt in die Spielzeit erfolgreich zu ihren Gunsten, die Eintracht setzte sich bei der Panthers Academy in Osnabrück durch, das BBZ-Team behauptete sich klar gegen die Hurricanes aus Rotenburg.