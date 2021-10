Handball, DHB-Pokal der Frauen : Der Weg ins Achtelfinale führt die Elfen zum VfL Waiblingen

Naina Klein (l.) von den Elfen sucht den Abschluss. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die Handballerinnen des TSV Bayer treten im DHB-Pokal bei einem Topteam der 2. Bundesliga an. Trainer Martin Schwarzwald warnt vor dem Gegner.

Die Bundesliga hat eine Pause bis Mitte Oktober eingelegt. Doch ehe das Pflichtspielprogramm unterbrochen wird, erwartet die Handballerinnen des TSV Bayer noch eine Aufgabe in der zweiten Runde des DHB-Pokals, die kniffliger sein könnte, als es auf den ersten Blick scheint. Das Team von Trainer Martin Schwarzwald tritt am Sonntag (17 Uhr) beim Zweitligisten VfL Waiblingen an – live im Stream auf www.handball-deutschland.tv.

„Das wird kein Spaziergang ins Achtelfinale“, warnt Schwarzwald, der sich intensiv mit dem Gegner beschäftigt hat. Waiblingen, das vergangene Saison selbstbewusst den Aufstieg zum Ziel ausgerufen hatte, werde diesem Anspruch nun mit Verspätung gerecht und sei ein Gegner, der nicht zu unterschätzen sei. „Diese Saison sind sie eingespielter und eines der absoluten Top-Teams der Liga“, betont der Elfen-Coach.

Ihre Ambitionen haben die „Tiger-Girls“ früh in der Saison mit Ergebnissen untermauert. So siegten sie zum Auftakt deutlich beim Erstliga-Absteiger Frisch Auf Göppingen, gewannen klar beim von Ex-Elfen-Coach Robert Nijdam trainierten SV Werder Bremen und überzeugten auch bei den weiteren Erfolgen in Herrenberg sowie gegen Bayers Kooperationspartner TuS Lintfort. Aktuell gehören sie zur Spitzengruppe der drei noch verlustpunktfreien Teams – mit Ex-Erstligist Kurpfalz Bären und Leverkusens Nachbarn Solingen-Gräfrath, der unlängst noch zur Saisoneröffnung in der Ostermann-Arena zu Gast war und sich dabei gut zu wehren verstand.

Einen ähnlich beherzt auftretenden Gegner erwartet Schwarzwald auch am Sonntag. „Für den Zweitligisten ist ein solches Spiel immer ein Höhepunkt. Entsprechend motiviert geht Waiblingen in die Partie“, sagt er. Wenn die Elfen es schaffen, mit ähnlicher Energie aufzutreten, können sie ihre höhere individuelle Qualität zur Geltung bringen. Wenn nicht, wird es ein enges Spiel. Das möchte Schwarzwald naturgemäß verhindern: „Wir müssen von der ersten Sekunde an dagegenhalten.“