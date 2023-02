Fußball, Frauen-Bundesliga Bayer 04 sucht den schnellen Anschluss nach oben

Von bislang acht Bundesliga-Duellen zwischen Bayer und Werder haben sich die Leverkusenerinnen fünfmal durchgesetzt, die Bremerinnen nur einmal. Zu Hause weist die Bilanz drei Siege und ein Unentschieden aus – und in der vergangenen Spielzeit folgte dem 3:0-Auswärtssieg an der Weser ein enttäuschendes 1:1 im heimischen Ulrich-Haberland-Stadion. Die Leverkusenerinnen sind also gewarnt – und motiviert, nicht erneut Punkte gegen Bremen liegenzulassen.