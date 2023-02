Basketball, 2. Bundesliga Von Entspannung ist bei den Giants weiterhin keine Spur

Düster war die Stimmung vor drei Wochen bei Hansi Gnad. Drei Siege später schaut der Trainer der Bayer Giants wieder etwas optimistischer in die Zukunft. Doch das Ziel bleibt unverändert der Klassenerhalt. Mit fünf Siegen und 14 Niederlagen stehen die Leverkusener Zweitliga-Basketballer weiterhin auf dem ersten Abstiegsplatz in der ProA. „Ich denke, wir benötigen aus den letzten 15 Saisonspielen sieben oder acht Siege, um die Liga zu halten“, sagt Gnad. „Die Konkurrenz hat auch mächtig aufgerüstet.“ Daher wäre es für die Leverkusener Gold wert, ihre Serie an diesem Samstag (19 Uhr) bei den Eisbären Bremerhaven am Laufen zu halten.