Handball, Frauen-Bundesliga Elfen gehen als Außenseiter in das Duell mit dem BVB

Drei Tage nach der Niederlage der Werkself gegen Borussia Dortmund bestreiten nun auch die Handballerinnen von Bayer 04 ein Nachbarschaftsduell mit dem BVB. Das Team des TSV hofft für die Partie an diesem Mittwoch (19.30 Uhr, Ostermann-Arena) freilich auf einen erfreulicheren Ausgang, als er den Fußballern beschieden war. Die Gäste aus dem Ruhrpott belegen aktuell Platz drei in der Liga und gehen als klarer Favorit in die Begegnung bei den Elfen. Daran hat auch das überraschende Pokal-Aus am Wochenende bei der HSG Bensheim-Auerbach nichts geändert.