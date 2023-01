Handball, 3. Liga TuS 82 verliert nach starkem Kampf bei der HSG Krefeld

Neben dem TV Emsdetten ist die HSG Krefeld Niederrhein einer der ganz großen Aufstiegsfavoriten in der Westgruppe der 3. Liga. Der Tabellenzweite wurde dieser Rolle gegen den TuS 82 Opladen allerdings nicht von Anfang an gerecht. Die Gäste führten in der ersten Halbzeit und gingen mit einem 12:12 in die Pause. Erst danach verloren von Fabrice Voigt trainierten Handballer kurzzeitig den Zugriff auf die Partie und mussten mit einer 26:29-Niederlage die Heimreise antreten.