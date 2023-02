Volleyball, 2. Frauen-Bundesliga Bayer Volleys fahren selbstbewusst zum VfL Oythe

Wenn das Team von Trainer Dirk Sauermann an diesem Samstag (18 Uhr) beim VfL Oythe antritt, sollte es gewarnt sein. Denn zuletzt verlor Oythe zwar das Duell mit Spitzenreiter Skurios Volleys Borken, doch zuvor gab es sieben Siege in Serie in der 2. Volleyball-Bundesliga. Nun fährt also der TSV Bayer nach Niedersachsen – und das als klarer Favorit im Vergleich mit den Oythenerinnen auf dem siebten Platz. Leverkusens Coach Sauermann ist sich dennoch sicher: „Das wird nicht einfach.“