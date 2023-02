Fußball, Kreisliga Nicolas Hartl übernimmt den SSV Lützenkirchen

Nicolas Hartl, der viele Jahre beim benachbarten Landesligisten SV Schlebusch als Co-Trainer von Stefan Müller aktiv und seit dieser Saison für die A-Jugend des SSV verantwortlich war, wird den vakanten Posten übernehmen. Zudem soll sich Hartl in koordinierender Funktion um die A-, B- und C-Jugend kümmern. „Wir wollen zwischen dem Nachwuchs und den Seniorenteams einen nahtlosen Übergang haben. In dieser Hinsicht sind wir jetzt hervorragend aufgestellt“, betont Traudisch. Er sieht in der personellen Veränderung durch die interne Lösung eine Chance für den ganzen Verein.