Fußball, Kreisliga Genclerbirligi Opladen unterliegt dem BVBN deutlich

VfR Sinnersdorf – SV Bergfried Leverkusen 2:3 (0:1). Bergfrieds Fußballer haben sich mit einem hart erkämpften Auswärtssieg in Sinnersdorf zum Herbstmeister gekrönt. Zunächst lief alles nach Plan für den Tabellenführer: Daniel Hillebrands (33.) und Till Juber (58.) sorgten für einen beruhigenden Zwei-Tore-Vorsprung. Leon Stöppel sah jedoch kurz vor dem zweiten Tor die Gelb-Rote Karte und die Partie drohte zu kippen. In der Schlussphase schlugen die Platzherren mit zwei Treffern zurück und vieles deutete auf eine Punkteteilung hin. Der Spitzenreiter behielt jedoch die Nerven und feierte nach einem von Sven Wilk verwandelten Foulelfmeter in der Nachspielzeit den Sieg. „Das war sicherlich nicht unverdient, denn kämpferisch war das top“, sagte Trainer Hannes Diekamp. Noah Skalbania sah in der 90. ebenfalls noch Gelb-Rot.