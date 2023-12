Der unbesungene Pokal-Held Nicolas krönt seine bemerkenswerte Entwicklung bei Borussia

Um 23.19 Uhr wären die letzten Spieler gerade aus der Dusche gekommen, Gerardo Seoane hätte bei der Pressekonferenz gesessen und das knappe Aus im DFB-Pokal erklärt durch das späte 0:1 gegen den VfL Wolfsburg – wenn nicht Moritz Nicolas in der 90. Minute so stark abgetaucht wäre und die vielleicht wichtigste Parade seiner bisherigen Profilaufbahn gezeigt hätte. So lieferte Gladbachs Torwart um 22.38 Uhr die Vorlage für den großen Moment 41 Minuten später, als Manu Koné den Borussia-Park mit dem 1:0-Siegtor auf links drehte vor lauter Freude.