Lange ein Motor des Talentzentrums Kämpferherzen in Kleve VfR Warbeyen trennt sich von Sven Rickes

Sven Rickes wollte auf Anfrage der Redaktion keine Stellungnahme zu seinem Rauswurf abgeben. „Ich werde mich zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu dem Thema äußern“, sagte Rickes. Er war über Jahre ein Motor der Kämpferherzen, des Talentzen­trums im Frauen- und Mädchenfußball, das der VfR Warbeyen mit dem 1. FC Kleve bildet. „Sven Rickes hat in den vergangenen Jahren maßgeblich an der sportlichen Entwicklung des Vereins mitgewirkt. Hierfür sind wir ihm zu Dank verpflichtet“, heißt es in einem Schreiben des VfR. Ein neuer Coach für das U-23-Team, das Neuling in der Landesliga ist, steht noch nicht fest.