Fußball, Kreisliga A Bergfried feiert Kantersieg gegen Kalk

Fußball-Kreisliga A Köln: SC Borussia Lindenthal-Hohenlind II – SV Schlebusch II 2:1 (1:0). Das Duell der beiden Mannschaften im oberen Mittelfeld entschieden die Gastgeber knapp zu ihren Gunsten. Nach etwas mehr als einer Viertelstunde ging die Borussen-Reserve in Führung, danach passierte erst mal lange nichts. In der 58. Minute gelang Michael Schlicht der 1:1-Ausgleich für die Schlebuscher Zweitvertretung. Allerdings waren die Gastgeber nur wenige Augenblicke danach wieder am Zug, konnten erneut treffen und brachten den Vorsprung über die Zeit.