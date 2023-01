Fußball in der Region Topscorer Yang verlässt den SVS – Flügelstürmer kommt

Seit rund anderthalb Wochen bereiten sich auch die Bezirksliga-Fußballer des FC Leverkusen auf die im März beginnende Rückrunde vor. In einem ersten Test musste sich die Mannschaft vom Birkenberg beim gleichklassigen HSV Langenfeld deutlich mit 0:5 (0:2) geschlagen geben. „Wir sind mit einem Mini-Kader angetreten und der Gegner ist uns in seinem Zeitplan zudem schon drei Wochen voraus“, berichtete Klubchef und Interimstrainer Michael Kunz. Am Sonntag (15.15 Uhr) geht es für seine Elf beim Kreisligisten SV Bergfried Leverkusen in die zweite Praxiseinheit. Nicht mit dabei sein werden Vincenzo Bosa, Narciel Mbuku, Fehd Mestiri, Georg Shkri aufgrund gesundheitlicher Probleme und verschiedener Blessuren.