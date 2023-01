Faustball LTV zementiert Platz vier, TSV steigt in Verbandsliga ab

In der 2. Bundesliga Nord haben die Faustballer des TSV Bayer hingegen ihr Saisonziel verpasst. Nach nur einer Saison in der Zweitklassigkeit steigen sie wieder in die Verbandsliga Rheinland ab. Im Nachbarschaftsduell unterlagen die Leverkusener der Reserve des Leichlinger TV mit 1:3 (11:7/9:11/2:11/6:11) sowie dem TuS Empelde mit ebenfalls 1:3-Sätzen (1:11/3:11/11:7/5:11). „Wir haben in dieser Spielzeit eine Menge Erfahrung sammeln können und wollen mit der Mannschaft jetzt in der Sommersaison den Klassenerhalt schaffen“, betonte Niklas Hodel. Die Reserve des LTV kämpft indes noch um den Verbleib in der Liga und hat zwei Spiele weniger ausgetragen als die Konkurrenz aus Düdenbüttel sowie Coesfeld. Mit zwei Siegen würden die Leichlinger gleichziehen. Noch besteht also Hoffnung auf den Klassenerhalt.