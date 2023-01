Handball in der Region Junior-Elfen ziehen ins Viertelfinale ein

Oberliga-Niederrhein: SV Straelen – TV Witzhelden (Frauen) 29:27 (17:12). Überraschend mussten die Witzheldenerinnen beim Tabellenfünften in Straelen an der holländischen Grenze ihre zweite Saisonniederlage hinnehmen. Nur zwei Wochen nach dem klaren 30:24-Erfolg im ersten Aufeinandertreffen fand das von Rudi Lichius trainierte Team nicht zu ihrem gewohnten Leistungsvermögen. „Wir hatten in der zweiten Halbzeit einige Male die Gelegenheit, die Begegnung zu drehen. Mangelnde Cleverness und fehlendes Glück haben das aber verhindert“, haderte der Coach.