Volleyball, 2. Frauen-Bundesliga Volleyballerinnen sind gegen Borken auf Revanche aus

Leverkusen · Der Spitzenreiter der 2. Bundesliga tritt bei dem Team des TSV Bayer Leverkusen an. Im vergangenen Jahr setzte es in Liga und Pokal je zwei Niederlagen gegen die Skurios Volleys. Diesen Eindruck will Trainer Dirk Sauermann freilich korrigieren.

20.01.2023, 19:00 Uhr

Leverkusens Volleyballerin Alexa Kaminski beim Zuspiel. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Von Jim Decker