Grundschüler besuchen „Eloba Welt“ in der Leverkusener Friedenskirche Kunstverliebte Kids an Elobas Europarolle

Leverkusen-Schlebusch · Kinder entdecken Kunst und löchern Künstlerin mit Fragen: So ließen sich die zwei Stunden zusammenfassen, in denen sich jetzt Schüler der Grundschule Morbsroich in der Schau „Eloba Welt“ von Künstlerin Ellen Loh-Bachmann umsahen und selbst kreativ wurden.

19.12.2023 , 14:18 Uhr

Kinder der Grundschule Morsbroicher Straße malen auf Europarolle der Leverkusener Künstlerin Ellen Loh-Bachmann (Eloba) Foto: Ellen Loh-Bachmann

„Psst, leise, wir sind in einer Ausstellung“ – diese antiquierte Mahnung blieb jetzt in der Friedenskirche unausgesprochen. Vielmehr wurde sehr viel gesprochen. Kunstneugierige Schüler der Grundschule Morsbroicher Straße löcherten Künstlerin Ellen Loh-Bachmann (Eloba) mit Fragen zur Schau „Eloba Welt“, die derzeit in der Kirche zu sehen ist. „Die Kafka-Arbeiten waren einigen etwas zu gruselig, die Arbeiten zu Unglück und Krieg in der Welt machten sie nachdenklich, das Bild der Europaflagge entfachte ein Rätselraten zu den am Rand gemalten 27 EU-Länder-Flaggen. Von der Babelplatte und der Babelkugel mit den Worten Freiheit und Frieden waren sie begeistert, suchten unter den 100 Sprachen nach der eigenen zweiten Sprache, die viele durch ihre Herkunft sprechen“, erzählt Eloba. Nach zwei Stunden Kunstgucken malten die Besucher auf Elobas Europarolle. Und es gab ein Dankeschön, unter anderem mit den Worten: „,Frau Künstlerin, ich hab dich lieb!' Schöner kann es nicht aufhören“, sagt Eloba. Diesen Mittwoch sind die nächsten Klassen zu Gast.

(LH)