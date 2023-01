Basketball in der Region Dezimierter LTV erlebt Debakel gegen Düsseldorf

2. Regionalliga: Leichlinger TV – TG Düsseldorf 67:110 (35:68). In der Heimpartie gegen den Tabellenvierten standen die Leichlinger von Anfang an unter Druck. „Wir hatten mit erheblichen Personalproblemen zu kämpfen“, sagte Abteilungsleiter Björn Jakob. Jesse Haberland war mit 19 Jahren der älteste Akteur im LTV-Team. Immerhin gaben sich die Gastgeber nicht auf und konnten zumindest die letzten drei Minuten mit 17:3 Punkten für sich entscheiden. In den kommenden Spielen gegen die direkten Konkurrenten TG Stürzelberg und TuS Hilden wollen die Leichlinger nun die Trendwende im Abstiegskampf einleiten.