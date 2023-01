Basketball, 2. Liga Giants holen gegen Giants zweiten Sieg in Serie

Im Derby gegen Düsseldorf hatten zunächst die Gäste einen leichten Vorteil. Das erste Viertel endete 15:18 aus Sicht der Giants, doch zur Halbzeit sahen 2126 Zuschauer in der Ostermann-Arena schon eine 36:34 Führung ihres Teams. In der zweiten Halbzeit spielte sich Gnads Team dann phasenweise in einen Rausch. Haris Hujic traf beinahe nach Belieben – und hinten wurde selbstbewusst verteidigt. Dafür sinnbildlich war ein Block von Gabriel de Oliveira. Erst verhinderte er einen Wurf der Düsseldorfer, dann strahlte er seinen Gegenspieler mit einem breiten Lächeln an. Inzwischen hatte auch Crews ins Spiel gefunden, täuschte einen Wurf an, nahm somit den Gegenspieler aus dem Duell und traf souverän.