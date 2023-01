Volleyball, 2. Bundesliga Volleyballerinnen des TSV schocken den Tabellenführer aus Borken

Wer noch einen Beweis brauchte, dürfte spätestens jetzt überzeugt sein: Die Volleyballerinnen des TSV Bayer entwickeln sich zu dem Spitzenteam in der 2. Bundesliga, das sie sein wollen. Am Samstag sorgten sie in der Ostermann-Arena für ein Spektakel und fegten Spitzenreiter Skurios Volleys Borken mit 3:1 (15:25, 25:15, 25:21, 25:19) aus der Halle. Dabei reisten die Gäste als das Top-Team schlechthin nach Leverkusen. Sie blieben zuvor in vierzehn Ligapartien siegreich, zudem gewannen die Borkenerinnen das Pokalfinale gegen die Bayer Volleys. Die Auswahl von Trainer Dirk Sauermanns dürfte der Sieg angesichts der gelungenen Revanche besonders gefreut haben.