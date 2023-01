Handball, 3. Liga Sieg gegen die Dragons macht TuS 82 Mut für Krefeld

Die Handballer des TuS 82 sind mit einer 50-prozentigen Erfolgsquote in das Jahr gestartet: zwei Spiele, wovon das letzte den ersehnten Sieg nach einer langen Durststrecke brachte. Mit insgesamt 17 Punkten haben die Opladener zudem rund die Hälfte der bisher möglichen Zähler gesammelt und blieben somit auch in den vergangenen beiden Partien ihrer Linie treu. Die nächste Chance auf einen Sieg bietet sich an diesem Samstag (19 Uhr) beim Auswärtsspiel in der Glockenspitzhalle gegen die HSG Krefeld Niederrhein.