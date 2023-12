Erster Leverkusener „Christopher Street Day“ im Sommer 2024 CSD in Schlebusch wird heiß diskutiert

Der erst Leverkusener „Christopher Street Day“, kurz CSD, der im Sommer in Schlebusch stattfinden soll, löst in den sozialen Medien Diskussionen aus. Die Nutzer sind zwiegespalten zwischen Lob und Tadel. Auch Ratsherr Tim Feister (CDU) merkte kritisch an, dies sei offenbar ein nicht wohlüberlegter Schnellschuss. Werner Nolden konterte: Alles sei sehr wohl überlegt.