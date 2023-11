Testspiel vor spielfreiem Wochenende Sonsbecker B-Elf setzt sich locker in Broekhuysen durch

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Felix Geisler per Kopf auf 2:1 (47.). In einer Phase, als die Hausherren besser in die Partie kamen und mutig nach vorne spielten, traf Jamie van de Loo zum 3:1 (72.). „Es war ein guter Test. Der Gegner hat gut dagegengehalten. Aber wir hätten auch noch den ein oder anderen Treffer erzielen können“, so SVS-Coach Heinrich Losing. Der A-Jugendliche Noah Christian Thier feierte in der zweiten Halbzeit auf der linken Offensivseite sein Debüt und verdiente sich ein Sonderlob. „Mit Noah könnte der SV Sonsbeck ein weiteres Talent in den eigenen Reihen haben. Der Junge hat es gut gemacht. Er war unbekümmert und hatte ein paar starke Aktionen mit seinem linken Fuß“, bemerkte Losing.