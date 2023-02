Handball, 3. Liga TuS 82 Opladen will die nächsten „Big-Points“

Sieben Spiele stehen in dieser Drittliga-Saison für den TuS 82 Opladen noch auf dem Programm. Das gilt zumindest, wenn die Leverkusener nicht in die Relegation müssen – was sie mit aller Macht verhindern wollen. Aktuell beträgt der Puffer zum relevanten elften Platz sechs Punkte. Nach diesem Wochenende könnten es acht sein. Denn gegen den ASV Hamm-Westfalen II (Samstag, 19.30 Uhr, Bielerthalle) ist der TuS 82 eigentlich favorisiert.