Stimmbezirk Leverkusen/Köln-Mülheim : SPD nominiert Karl Lauterbach für die Bundestagswahl

Karl Lauterbach tritt wieder in Leverkusen für die SPD an. Foto: AFP/STEFANIE LOOS

Leverkusen Erwartungsgemäß hat die SPD Karl Lauterbach als Direktkandidat für die Bundestagaswahl im Wahlkreis 101 (Leverkusen/Köln-Mülheim) aufgestellt.

Mit 82 Prozent der Stimmen wurde der Bundestagsabgeordnete erneut zum Kandidaten nominiert. Einen Gegenvorschlag gab es nicht. Lauterbach will sich weiterhin intensiv für eine erfolgreiche Pandemiebekämpfung einsetzen. Für den Wahlkreis will er sich für mehr bezahlbaren Wohnraum stark machen, ebenso für „umweltgerechte Verkehrslösungen für Leverkusen und Mülheim, denn Umweltschutz und Verkehrswende und Bekämpfung des Risikofaktor Feinstaub gehören zusammen“. Gemeinsam mit der örtlichen SPD in Leverkusen und Köln-Mülheim wird der Bundestagsabgeordnete Lauterbach für das Vertrauen bei den Bürgern werben. „Wir haben das bessere Personal mit Olaf Scholz als Kanzlerkandidat und die besseren Inhaltlichen Angebote mit unserem Zukunftsprogramm“, ist er überzeugt.