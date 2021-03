Corona aktuell : Weniger Erkrankte in Leverkusen, Inzidenzwert steigt leicht an

Weniger Erkrankte in Leverkusen, Inzidenzwert steigt leicht an

Leverkuen In der Chemiestadt ist keine klare Tendenz sichtbar: Es gibt weniger Erkrankte, aber der Inzidenzwert steigt weiter. Lage in den Kliniken bleibt entspannt.

In St. Remigius in Opladen gibt es derzeit fünf Covid-Patienten, davon befinden sich zwei auf der Intensivstation. In St. Josef (Geriatrie) in Wiesdorf gibt es keine Covid-Patienten.