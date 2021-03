Jeckes Präsent in Leverkusen : Rote Funken schenken sich elf Obstbäume zum 111. Geburtstag

Jeckes Präsent in Leverkusen

Siegfried Kaschulla, Erster Vorsitzender, und Page Nina Sehr legten Hand an. Sie pflanzten zwei Bäume der neuen Funkenallee. Foto: Stadt Leverkusen

Leverkusen „Wir wollen Freude machen und einen Beitrag zu einer lebenswerten Zukunft leisten“, begründetet Vereinspräsident Lothar Höveler die grüne Initiative der Karnevalsgesellschaft.

Die große Geburtstagssause in der Session – ausgefallen. Dabei ist das doch wirklich mal ein jeckes Jubiläum: Die Roten Funken von 1910 werden in diesem Jahr 111 Jahre alt. Statt besagter großer Sausen schenken sich die Wiesdorfer Karnevalisten erstmal elf Obstbäume. Naja, was heißt sich: eigentlich jedem, der im Neulandpark Erholung sucht. Denn genau dort pflanzen die Funken die Obst-Stämmchen. „Wir wollen Freude machen und einen Beitrag zu einer lebenswerten Zukunft leisten“, begründetet Vereinspräsident Lothar Höveler die grüne Initiative der Karnevalsgesellschaft. „Was uns seit 111 Jahren zusammenhält, sind nicht nur unsere Traditionen, sondern, dass wir stets auch der Zukunft zugewandt waren. Für unsere aller Zukunft aber ist es wichtig, dass jeder einzelne auch einen Beitrag zur Nachhaltigkeit und zum Klimaschutz leistet.“