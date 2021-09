Impfzentrum und Karnevalisten am Start : Shoppen und Impfen in der Leverkusener Rathausgalerie

Leverkusen Einkaufen und Impfen, wie passt das zusammen? Gut, finden Leverkusener Karnevalisten, das Impfzentrum und die Rathausgalerie. Ab Freitag gibt es das besondere Angebot.

Das örtliche Impfzentrum bietet in Kooperation mit dem Festausschuss Leverkusener Karneval am Freitag, 17. September, von 14 bis 18 Uhr und am Samstag, 18. September, von 10 bis 18 Uhr die Möglichkeit für eine spontane Impfung beim Shoppen. Zu finden ist die Impfstation im Untergeschoss der Rathaus-Galerie. Die verwendeten Impfstoffe sind Biontech und Johnson & Johnson.

„Damit möchten wir unseren Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit geben, sich spontan beim Shoppen in der Rathaus-Galerie Leverkusen von einem professionellen Team vor Ort erstimpfen zu lassen“, sagt Center-Managerin Kathrin Schubert. Wir hoffen, dass möglichst viele Menschen dieses Angebot nutzen, damit wir nicht nochmal mit solchen Einschränkungen leben müssen und die Impfquote gesteigert wird, um einen weiteren Schritt in Richtung Normalität zu gehen.“

Termine in der Übersicht : Rhein-Kreis Neuss beteiligt sich an Impfaktionswoche

In Leverkusen unterstützt die Rathaus-Galerie mit der ECE Marketplaces das Impfzentrum in Leverkusen. Die ECE versuche damit, in allen Centern deutschlandweit, Impfangebote, gemeinsam mit den jeweiligen Kommunen zu organisieren und in den Centern anzubieten, heißt es weiter.