Im Stadtgebiet Leverkusen : CDU: Kunst und Kneipe nur für Geimpfte und Genesene

Leverkusen Kultur, Gastronomie und Sport – Leverkusener Christdemokraten fordern 2G-Regel für öffentliche, geschlossene Räume im Stadtgebiet.

Die CDU will für das Leverkusener Stadtgebiet die 2G-Regel einführen, die nur noch Geimpften und Genesenen Zugang etwa zu Gaststätten, Kultur- und Sportveranstaltungen erlaubt. Die Stadtverwaltung soll dazu eine entsprechende Allgemeinverfügung erlassen. Das sieht ein Ratsantrag der CDU vor, der jetzt in die Germien gegeben wurde.

Die CDU begründet ihren Schritt mit weiter hohen Inzidenzwerten in Leverkusen. Die engmaschigen Testungen in Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen, „bei denen eine Vielzahl von Infektionen nachgewiesen werden konnten“, weckten die Sorge, „dass auch in anderen Alterskohorten bei Ungeimpften, in denen deutlich weniger Testungen vorgenommen werden, ebenfalls hohe Infektionszahlen festzustellen sein dürften“, heißt es in dem Antag weiter.