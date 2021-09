Landgericht Köln : 24-Jähriger muss nach Raub in Haft

Der jetzt vor dem Landgericht verhandelte Tankstellenüberfall fügt sich ein in eine Reihe ähnlicher Taten. Hier eine Spurensicherung an einer Leverkusener Tankstelle im September 2012. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Köln/ Leverkusen Drei weitere Angeklagte der Überfall-Serie, die sich 2018 in Leverkusen und Bergisch Gladbach ereignete, können wegen dünner Beweislage auf einen Freispruch hoffen.

Ohnehin ist Einiges in diesem Verfahren nicht ganz klar. Dass erst knapp drei Jahre nach den Taten das Hauptverfahren eröffnet wurde, kann noch damit erklärt werden, dass sich ein Angeklagter mit seinem Aufenthalt im Nordirak dem Zugriff der deutschen Justiz über zwei Jahre entzog. Erst nach seiner Rückkehr kam er in Untersuchungshaft. Auch wenn die Beteiligung der beiden Mittäter, die vor Gericht als Zeugen geladen waren, wohl keine so hohe Strafe erwarten lässt und es deshalb eine Sache des Amtsgerichts ist, hätte man die ganze Raubüberfallserie auf Tankstellen, ein Kiosk und ein Spielcasino mit einem einzigen Verfahren aufarbeiten können. So muss das Amtsgericht erneut viele Zeugen, ermittelnde Polizisten wie Geschädigte, hören, um eine angemessene Strafe zu finden. Besonders ökonomisch ist das für die ohnehin überlastete Justiz sicherlich nicht.