Fußball, Kreisliga : Genclerbirligi wartet weiter auf Zählbares

Rhein-Wupper Genclerbirligi Opladen verliert klar gegen den neuen Tabellenführer aus Solingen, die Partie des SV Bergfried Leverkusen in Köln wird derweil abgebrochen. TuSpo Richrath setzt sich indes knapp gegen den BVBN durch.

Fußball-Kreispokal Köln: SC Hitdorf – SV Bergfried Leverkusen 1:3 (0:3). Das Derby am vergangenen Donnerstag haben die Fußballer des SVB dank einer starken ersten Halbzeit klar für sich entschieden. René Rekus brachte den Favoriten nach etwas mehr als einer Viertelstunde in Führung, Moritz Blumenthal war mit einem Doppelpack (30./39.) zur Stelle. In der zweiten Halbzeit scheiterten die Gäste zu häufig am starken Schlussmann Maikel Schleiden, der eine höhere Niederlage seines SCH verhinderte.