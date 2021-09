50 fehlen noch : Stadt Leverkusen sucht noch 50 Helfer für die Wahl

Leverkusen Für die Bundestagswahl am 26. September werden rund 850 Wahlhelfer benötigt. Viele Freiwillige haben sich für diese ehrenamtliche Aufgabe schon bei der Stadt gemeldet. Doch fehlen noch rund 50 Stimmenzähler.

Die Bewerber müssen wahlberechtigt sein. Das heißt, die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen und am Wahltag mindestens 18 Jahre alt sein. Außerdem müssen sie am Wahltag seit mindestens drei Monaten einen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben.

Der Einsatz erfolgt in einem der 108 Urnenwahllokale im Stadtgebiet oder in einem der 26 Briefwahllokale. Dem Einsatzwunsch in Wohnortnähe wird, soweit möglich, Rechnung getragen. Zusätzlich sucht die Stadt auch Bürger, die am Morgen beziehungsweise am Mittag des Wahltages als „Springer“ auf Abruf bereit stehen.