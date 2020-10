Stadtplanung in Leverkusen : Naturschutz contra Kreativquartier

An der grünen Brache an der Niederfeldstraße trafen Nabu-Vorsitzender Erich Schulz und Ingrid Mayer (BUND) Anwohner Jürgen Ammann. Er berichtete den Naturschützern unter anderem davon, dass auch Fledermäuse in dem Areal leben. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen-Wiesdorf An der Niederfeldstraße gebe es ein wertvolles Biotop, sagen Nabu und BUND. Die Stadt will dort Wirtschaft ansiedeln und preist die 9000 Quadratmeter an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„9000 Quadratmeter Fläche zwischen Rhein und Innenstadt für innovative Unternehmen der Kreativwirtschaft“ – so preist die städtische Wirtschaftsförderung das Planungsprojekt auf ihrer Werbehomepage möglichen Investoren an. Doch gerät das Projekt in die Kritik: Naturschützer machen mobil. Die grüne Brache sei längst ein ökologisch wertvolles Biotop geworden, das Tiere und Pflanzen als Überlebensraum nutzen, argumentieren sie.

Östlich der Niederfeldstraße nahe der Hauptstraße befindet sich das bislang unbebaute städtische Areal. Im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes (siehe Info) plant die Stadt nun eine Neuausrichtung der Flächen. „Hierzu soll auch das Umfeld für eine attraktive, zukünftige Entwicklung vorbereitet werden. In einem ersten Schritt ist eine Entwicklungsstudie vorgesehen“, heißt es auf der Homepage der Wirtschaftsförderung.

Info Großer Plan für die Entwicklung Wiesdorfs Integriertes Handlungskonzept Wiesdorf Es soll das Leverkusener Stadtzentrum stärken und den Handlungsrahmen für die Umsetzung einzelner Projekte und Maßnahmen in den kommenden zehn bis 15 Jahren bilden. Umgesetzt werden kleine und große Projekte und Maßnahmen, die die Potentiale des Stadtteils aufgreifen. Die Themen sind vielfältig: vom Einzelhandel über das Wohnen und Arbeiten bis hin zu Bildung, Kultur und Freizeit. Nachlesen Der Bericht zum InHK Wiesdorf steht unter www.leverkusen.de/leben-in-lev/downloads/bauen/stadtentwickeln/Endbericht_InHK_Wiesdorf.pdf.

„Wir brauchen in unserer Stadt dringend Gegengewichte gegen eine natur- und lebensfeindliche Bauweise, wie sie in den letzten Jahren sowohl von Investoren als auch von Privatleuten praktiziert wird“, schreibt Ingrid Mayer im Auftrag von Nabu und BUND in einem offenen Brief an Oberbürgermeister Uwe Richrath. Die „kleine Naturoase“ an der Niederfeldstraße beschreibt sie so: Sie „ist geprägt von vielfältigen kleinräumigen Mosaikelementen. Die Brombeerhecken bieten Nahrungs- und Lebensraum für Schmetterlinge und Vögel, die Blüten der Weidenbüsche und Bäume sind im Frühling die erste Nahrung für unsere Wildbienen, die begrünten Zäune mit wildem Wein und Efeu bieten ein Schlaraffenland für Stare, Amseln oder die seltene Mönchsgrasmücke. Die Hagebutten

der wilden Rosen leuchten im Herbst und werden gern von Grünfinken genossen. Die hochwachsende Wiese bietet Platz für Rainfarn, Schafgarbe, Wegwarte & Co..“ In Zeiten des Klimawandels seien solche Flächen mit „wildem“ Bewuchs unverzichtbar zur Verbesserung des Kleinklimas und der Luftreinigung.

Als problematisch bezeichnen die Naturschützer auch ein fortgeschrittenes Bauprojekt mit Eigentumswohnungen. „Hohe Bäume und Fassadenbegrünung sucht man vergebens. Und der denkmalgeschützte Bunker am Rande des Areals wird seinen wunderbaren Pelz aus Efeu und Wildem Wein spätestens dann verlieren, wenn der Bau der Luxuswohnungen auf seinem Dach, der bereits beschlossene Sache ist, in Angriff genommen werden wird.“