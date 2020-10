Corona aktuell : Stadt: „Mund-Nasen-Schutz ist das Gebot der Stunde“

Leverkusen Die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten steigt in Leverkusen weiter an. Gesundheitsamtsleiter Martin Oehler bittet dringend, die Maske überall zu tragen, wo Menschen zusammenkommen.

Fallzahlen 382 Leverkusener sind aktuell an Covid-19 erkrankt, meldet die Stadt am Sonntag. Das sind 31 mehr als am Freitag und am Samstag. Seit Ausbruch der Pandemie sind 978 (Samstag: 961, Freitag: 935) Menschen in der Stadt betroffen. Davon gelten 586 als genesen (Samstag: 584, Freitag: 574). Die Rate der Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen (Inzidenz) sinkt am Sonntag leicht auf 92,2 nach 97,7 am Samstag. Am Freitag hatte der Wert bei 90,4 gelegen. In Zusammenhang mit dem Virus gab es bisher zehn Todesfälle in der Stadt.