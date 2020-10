Leverkusener im Behörden-Dschungel : „Positiv“ – nach zehn Tagen und drei Corona-Tests

Nicht ohne Überweisung: Die Drive-In-Teststation an der Auermühle. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Eine Odyssee durch das Corona-Test-System der Stadt hat ein junger Leverkusener erlebt. Nennen wir ihn beim Vornamen: Sven. Es braucht insgesamt drei Tests und zehn Tage, bis er ein Ergebnis erhielt. Besonders prekär: Es war positiv. Sein Vater hat Protokoll geführt.

8. Oktober Sven erhält die Nachricht eines positiven Testergebnisses aus seinem engen Umfeld. Er lässt sich um 14.30 Uhr am Klinikum bei Synlab testen und begibt sich mit seinen Eltern vorsorglich in Quarantäne.

9. Oktober Nachricht um 15.40 Uhr: Probe kann nicht ausgewertet werden, neuer Termin nötig. Bürgertelefon angerufen, um weiteres Vorgehen zu besprechen. Antwort: „Wie soll ich Ihnen jetzt helfen?“ Anrufe bei Synlab erfolglos, immer besetzt. Zweiter Anruf Bürgertelefon. Was tun? Antwort: „Versuchen Sie es noch einmal, wenn es nicht funktioniert, melden Sie sich morgen.“ 16.15 Uhr zu Synlab gefahren. Laboranten (Studenten) sagen: Neuer Test geht nur mit neuer Überweisung. Synlab-Zentrale widerspricht: Geht doch! Doch gibt es keinen neuen Barcode zur Ergebnisabfrage. Immerhin: Dringlichkeit des Testergebnisses wird im System vermerkt.

NRW-Bauministerin in Quarantäne - Corona-Schnelltest ist negativ

Ina Scharrenbach : NRW-Bauministerin in Quarantäne - Corona-Schnelltest ist negativ

Covid 19 in Krefeld

Covid 19 in Krefeld : Beamte der Feuerwehr mit Corona infiziert

BVB-Profi Can positiv auf Corona getestet

Revierderby nicht gefährdet : BVB-Profi Can positiv auf Corona getestet

12. Oktober 11.30 Uhr: Sven ruft Synlab an. Antwort: Zweiter Test nicht auswertbar. 12 Uhr Bürgertelefon angerufen, Nummer vom Gesundheitsamt erhalten und um 14 Uhr erreicht. Sven wird mündlich in Quarantäne verwiesen. Er erhält Termin für Drive-In-Test in der Auermühle für den 14. Oktober.