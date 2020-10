Handball, 3. Liga : TuS 82 Opladen meldet Corona-Fall und Spielabsage

Leverkusen Die Partie des TuS 82 Opladen gegen die HSG Hanau muss nach einem Corona-Fall innerhalb des Teams aus Leverkusen verschoben werden. Damit wird nun schon das dritte Drittliga-Spiel für die Mannschaft von Trainer Fabrice Voigt auf einen späteren Termin verlegt.

In der Dritten Handball-Liga herrscht inzwischen Chaos im Spielbetrieb. Immer wieder sorgen positive Covid-19-Tests nicht nur für Ausfälle der Spiele, sondern auch langfristige Quarantänen von Spielern. Dieses Schicksal ereilt wohl auch den TuS 82 Opladen. Nachdem die Mannschaft am vorigen Wochenende beim VfL Gummersbach II mit 26:32 unterlegen gewesen war, meldeten die Oberbergischen einen Corona-Fall.

Am ersten Spieltag fiel das Licht in Longerich aus, am zweiten konnte der Leichlinger TV wegen Corona nicht kommen, vor dem vierten hat es den TuS selbst erwischt. „Wir haben noch keine Information darüber, ob wir alle als Erstkontakte gelten und offiziell in Quarantäne müssen. Es ist aber zu befürchten.“ Spieler, Trainer und Betreuer haben sich aber umgehend Tests unterzogen, deren Ergebnisse noch ausstehen.