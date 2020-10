Meditations-Stationen am Rhein bei Leverkusen-Hitdorf : Besinnungsweg gegen den Seelenhunger

Leverkusen-Hitdorf Am Rhein bei Hitdorf lädt ein neuer Weg mit fünf Stationen zum Verweilen und zur inneren Einkehr ein. Er konnte großteils aus dem Verfügungsfonds zum Integrierten Handlungskonzept für den Stadtteil bezahlt werden.

Fünf Meditations-Stationen, die zur inneren Einkehr einladen: Seit Donnerstag ist ein rund vier Kilometer langer Besinnungsweg am Hitdorfer Rheinufer eröffnet. Bereits vor zwei Jahren brachte Christian Engels – seit 2013 Diakon in St. Aldegundis Rheindorf und Sankt Stephanus Hitdorf – die Idee aus dem Urlaub in Nesselwang (Allgäu) mit. „Dort gibt es einen Weg, der sich ‚Ge(h)zeiten‘ nennt“, erläuterte Engels im Beisein etlicher Hitdorfer Bürger und Bezirksvorsteherin Regina Sidiropulos.

Die erste Station in Nähe der Wuppermündung ist mit dem Titel „Freundschaft in Freiheit“ überschrieben. An der zweiten Station erinnert „Verweilen und Wandern“ daran, das Leben zwischen Ruhe und Aktivität auszubalancieren. Die dritte Station „Wünschen und Träumen“ fordert dazu auf, dem zu folgen, was man innerlich spürt. Zwischen „Himmel und Erde“ gilt als Anregung, die Kraft und Energie der umstehenden Bäume zu fühlen, die fest verwurzelt in der Erde stehen. Die fünfte Station an der Fähre heißt „Kommen und Gehen“ und mahnt, dass Abschied und Neubeginn zu unserem Leben gehören. Alle Botschaften sind in Natursteine aus Grauwacke gemeißelt, die Künstlerin und Mitinitiatorin Eva Kohnen aus einem Steinbruch in Lindlar besorgte.