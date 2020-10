Chemparkbetreiber Mitglied in europäischer Initiative : Currenta tritt Allianz für sauberen Wasserstoff bei

Chemparkbetreiber Mitglied in europäischer Initiative

Leverkusen Die Initiative will einen Beitrag zum EU-Ziel der Klimaneutralität bis 2050 leisten. Der Chemparkbetreiber will Know-how einbringen.

Klimaneutralität wird im Chempark derzeit groß geschrieben: Die großen Konzerne haben sie sich über die nächsten Jahre zum Ziel gesetzt. Und auch Chemparkbetreiber Currenta hat sich das Thema längst auf die Fahnen geschrieben. Das Unternehmen wird Teil der „Europäischen Allianz für sauberen Wasserstoff“. Die Initiative ist von der Europäischen Kommission gegründet, „unterstützt die Entwicklung einer sauberen und weltweit wettbewerbsfähigen Wasserstoffindustrie und soll zum EU-Ziel beitragen, bis 2050 klimaneutral zu werden“, heißt es aus der Currenta-Zentrale in Leverkusen.