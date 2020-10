Stadt verschärft Kontrollen : Leverkusen bittet Maskenmuffel zur Kasse

Maske auf! Der Schutz für Mund und Nase ist nach Einschätzung der Stadtverantwortlichen die schärfste Waffe im Kampf gegen die Pandemie. Foto: Uwe Miserius

Leverkusen Stadt will schneller Bußgelder verhängen und bereitet Schulstart vor. Lüftungs-Ampeln kommen, mobile Lüfter sind zu teuer. Kliniken schränken Besuchsrecht weiter ein. Bundeswehreinsatz als Option.

Die Zahl der Infizierten steigt weiter deutlch an. Am Freitag überschritt der Inzidenz­wert (Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen) in Leverkusen die Marke von 90. Vor diesem Hintergrund appellierten Oberbürgermeister Uwe Richrath und Stadtverantwortliche in einer Video-Pressekonferenz dringend an die Bürger, auf Mund- und Nasenschutz zu achten. „Die Maskenpflicht hat oberste Priorität“, sagte der Leiter des Leverkusener Krisenstabs, der Beigeordnete Marc Adomat. Wer sie missachtet, muss ab Montag zahlen.

Stadt kassiert Bußgeld Stadtvertreter appellierten an die Einsicht und Eigenverantwortlichkeit der Leverkusener, machten aber zugleich deutlich, dass Verstöße insbesondere gegen die Maskenpflicht künftig konsequent geahndet werden sollen. „Wir haben Verordnungen erlassen und werden sie rigoros durchsetzen“, sagte Oberbürgermeister Uwe Richrath. Im Kampf gegen Corona sei die Maske derzeit das wichtigste Mittel, die Pandemie zu bekämpfen. „Dadurch haben wir die Chance, die Entwicklung zu verlangsamen und Zeit zu gewinnen“, betonte der Chef des Fachbereichs Gesundheit, Martin Oehler. „Der Beitrag jedes Einzelnen bewirkt viel und rettet Menschenleben.“ Beließen es Ordnungskräfte bisher zunächst bei einer mündlichen Verwarnung, so müssen uneinsichtige Maskenmuffel ab Montag sehr viel zügiger mit einem Bußgeld rechnen: 50 Euro, wenn sie etwa in einer Fußgängerzone erwischt werden, 150 Euro in Bussen der Wupsi. Zwischen dem 19. und 22. Oktober hatte die Stadt bei Kontrollen 565 Fahrgäste der Wupsi verwarnt, die keine Maske trugen. In einem Fall gab es ein Bußgeld. Bei sieben Kontrollen im öffentlichen Raum waren fünf Verwarnungen fällig. 43 Gaststätten wurden überprüft, in zwei Fällen wurden mündliche Verwarnungen erteilt. Ein Bußgeld wurde in einem Gewerbebetrieb verhängt, sechs Betriebe blieben ohne Beanstandung. Auch die Quarantäne-Kontrollen werden künftig „sytematisch verschärft“.

Info Foto: Miserius, Uwe (umi) Krisenstab Die Leitung des städtischen Krisenstabs wechselt wöchentlich unter den vier Dezernenten. Derzeit ist Marc Adomat (Foto) der Chef. Der Oberbürgermeister ist nicht dabei. Hinzu kommen Vertreter von Feuerwehr, Polizei, Gesundheitsamt, Rechtsamt, Personalabteilung, Malteser, OB-Büro, Pressestelle und wechselnde Vertreter der Stadtverwaltung.

Vorbereitungen auf den Schulstart „Nach den Herbstferien rechnen wir mit einem weiteren Schub“, sagte Oehler. Bis vor den Ferien waren die Infektionszahlen in Leverkusener Schulen noch überschaubar. Von 20.568 Schülern sind nach Stadtangaben 32 erkrankt, von 1800 Lehrern neun. „Es gibt keine Probleme, die Schulen können unterrichten“, sagt Schuldezernent Adomat. Sporthallen und Räume seien vorsorglich auf Corona-Tauglichkeit kontrolliert worden. „Der ein oder andere Fachraum wird nicht zur Verfügung stehen.“ Vom Land vorgegebene Lüftungsregeln sollen sicherstellen, dass sich mögliche Viren nicht so schnell verbreiten. Erste Lüftungs-Ampeln, die „dicke Luft“ anzeigen, wurden nach einem Beschluss des Stadtrats bereits angeschafft und sollen schrittweie in allen Klassenzimmern installiert werden. Geld für mobile Lüftungsgeräte mit Filtern will Leverkusen nicht ausgeben. Die Summe für einen flächendeckenden Einsatz sei beträchtlich, hieß es. Ein effektiv arbeitendes Gerät sei nicht unter 3000 Euro zu haben, sagte Mediziner Oehler. Preiswerte oder falsch platzierte Lüfter könnten sogar das Gegenteil des Beabsichtigten bewirken. Bis zum 7. Januar werden weiterhin die wöchentlich 60 zusätzlichen Busfahren der Wupsi vom Land finanziert, um den Schulverkehr zu entlasten.

Kliniken schränken Besuchsrecht ein Ab Montag gelten neue, abgestimmte Regelungen in den drei Kliniken der Stadt. Im Klinikum wie auch in den beiden von Kplus geführten Krankenhäusern Remigius und St. Josef müssen Besucher am Eingang einen Fragebogen ausfüllen. Personen mit Symptomen oder solche, die aus ausländischen Risikogebieten kommen, haben keinen Zutritt. Ein generelles Besuchsverbot gibt es auf der Onkologie, der Intensivstation und der Infektologie. Ausnahmeregelungen gelten bei Palliativ-Patienten und auf der Geburtsstation. Weiterhin gilt: Täglich nur ein Besucher pro Patient für eine Stunde. Im Klinikum ist die Besuchszeit auf 15-19 Uhr begrenzt. In den Kplus-Häusern auf 9-19 Uhr.