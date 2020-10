Corona in Dormagen : Currenta verschärft Corona-Regeln

Corona in Dormagen

Dormagen In allen Gebäuden des Chempark-Betreibers besteht nun Maskenpflicht, ebenso bei Dienstfahrten. Jens Wippich ist neuer Pandemiebeauftragter.

(ssc) Der Chempark-Betreiber Currenta intensiviert seine Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus. In den Currenta-Gebäuden sind Mund- und Nasenbedeckungen nun Pflicht, ebenso bei dienstlichen Autofahrten und – wenn es zu größeren Menschenansammlungen kommt – auch im Freien. Das teilt das Unternehmen jetzt mit.

Darüber hinaus hat Currenta in Jens Wippich einen neuen Pandemie-Beauftragten für den Chempark eingesetzt. Der 40-jährige hat diese Funktion von Oliver Krause übernommen, der das Unternehmen verlassen hat. Wippich koordiniert die Anti-Corona-Maßnahmen der in den Chemparks in Dormagen, Leverkusen und Krefeld ansässigen Unternehmen. Sein Vertreter ist Gerson Laber.